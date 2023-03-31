Страсний тиждень 2023: що не можна їсти в останні шість днів посту перед Великоднем
В Україні скоро почнеться святкування Великодня, але його передує Страсний тиждень або Страсна седмиця – останні шість днів Великого посту. Він починається у католиків 3 квітня, а у православних – 10 квітня.
У ці дні віряни намагаються відвідувати всі богослужіння та дотримуватися найсуворішого посту. UAportal зібрав основні заборони та обмеження щодо їжі під час Страсного тижня.
За церковним уставом, у Страсний тиждень, не можна їсти:
- м'ясо і м'ясні продукти;
- яйця;
- молоко і молочні продукти (сир, вершкове масло, сир, сметана, кефір, йогурт);
- здобну випічку;
- каву;
- шоколад;
- алкоголь;
- рибу, рибні продукти та рибну ікру.
Читайте також: Швидкий рецепт повітряної паски: не треба стирчати на кухні годинами
Упродовж шести днів віряни можуть їсти суху їжу без додавання рослинної олії. Також не можна варити продукти. Можна включити в раціон:
- чорний хліб;
- овочі;
- зелень;
- фрукти;
- сухофрукти;
- горіхи;
- насіння;
- морську капусту;
- фруктові та овочеві соки;
- воду.
З Великого понеділка по Чистий четвер можна вживати тільки сирі овочі та фрукти, а також хліб з водою. У Страсну п'ятницю вірянам радять максимально відмовитися від їжі, оскільки це найскорботніший день Страсного тижня. Також чимало вірян не їдять нічого й у Велику суботу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!