Страсний тиждень 2023: коли відзначають та що не можна робити у ці дні

У 2023 році католики відзначатимуть Великдень 9 квітня за григоріанським календарем, а православні віряни – 16 квітня, за юліанським. З 2 по 7 квітня у католиків починається Страсний тиждень. У православних – з 10 квітня по 15 квітня.

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Вербна неділя

За Євангелієм, Христос увійшов до Єрусалиму за тиждень до свого воскресіння. Люди вітали його, а дорогу встеляли пальмовими гілками. З цим і пов’язана традиція освячування гілочок верби. За народним повір'ям, освячена верба має цілющі властивості. Здавна після богослужіння люди злегка били один одного гілками та примовляли: "не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень".

Великий понеділок

3 квітня – у католиків, 10 квітня – у православних;

У цей день згадують патріарха Йосипа. Згідно із Старозавітніми переказами, його продали у рабство в Єгипет. В цей день у Вітанії Ісус прокляв безплідну смоковницю, яка символізувала душу, що не розкаялася. З Великого понеділка оселю починають готувати до Великодня.

Великий вівторок

4 квітня – у католиків, 11 квітня – у православних;

У другий день Страсного тижня віряни згадують притчі Ісуса про Страшний суд та кінець світу. Також Христос пророкував, що незабаром Петро зречеться його, а Іуда зрадить. Після цього віряни завершують свої домашні справи, закінчують вишивати рушники на Великдень та готують вбрання та скатертини.

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Велика середа

5 квітня – у католиків, 12 квітня – у православних;

Згідно з Новим Завітом, саме в цей день Іуда зрадив Христа за 30 срібняків. У цей день, у храмах поширена практика сповіді. Також українці починають готувати яйця та фарбувати писанки.

Чистий четвер

6 квітня – у католиків, 13 квітня – у православних;

У Четвер Великоднього Тижня відбулася Тайна Останньої Вечері, на якій Ісус поділився зі своїми апостолами хлібом та вином, яке стало символом причастя. У цей день віряни згадують страждання Христа, відвідують церкву та приймають причастя. Також починають пекти паски. В українській традиції Четвер називають Чистим, оскільки вважається, що у цей день вода може змити всі гріхи. У домівках проводять генеральне прибирання, працюють над пранням одягу та миттям вікон.

Велика (Страсна) п'ятниця

7 квітня – у католиків, 14 квітня – у православних;

У цей день відбулася розп’яття Ісуса Христа на горі Голгофа. Страсна п'ятниця є днем скорботи. У церквах виносять плащаницю, яка зображує Христа, що лежить у постелі. Деякі віряни у Страсну п'ятницю відмовляються від їжі, доки плащаницю не винесуть з церкви.

Велика субота (Лазарева субота)

8 квітня – у католиків, 15 квітня – у православних;

Це останній день Страсного тижня, який називається Лазарева субота. Віряни згадують чудо Ісуса – воскрешення праведного Лазаря. У цей день завершують готувати великодній кошик і готуються до святкування Великодня. Також це останній день Великого посту, який зазвичай забороняє їсти м'ясо.

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Що не можна робити у Страсний тиждень

Час у Страсний тиждень потрібно присвятити молитві та відвідуванню храм, адже в ці дні існують певні обмеження:

Не можна порушувати пост та веселитися;

Заборонено сваритися, скандалити та злословити;

Важка фізична праця не рекомендується, але легка повсякденна дозволена;

Неможливо святкувати весілля та дні народження.

Останній тиждень перед Великоднем – це час суворого посту. У понеділок, вівторок та п'ятницю дозволене лише сухоїдіння, у Великий четвер можна їсти їжу з маслом та трохи вина. У Страсну п'ятницю можна споживати лише хліб та воду, а в Велику суботу – знову сухоїдіння. Проте слід зазначити, що правила посту не поширюються на літніх людей, дітей, вагітних, годуючих матерів та тяжкохворих.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як зварити яйця на Великдень у вині.

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