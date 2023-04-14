Страсна п'ятниця 2023: молитви та заборони найсуворішого дня перед Великоднем

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Страсна п'ятниця 2022 – це день, коли християни вшановують розп'яття та поховання Ісуса Христа на Голгофі майже дві тисячі років тому. Цей день є найскорботнішим днем Страсного тижня, коли віряни згадують жертву Сина Божого, виражають подяку за неї та каються у своїх гріхах, які призвели до розп'яття Христа.

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Заборони Страсної п'ятниці

Одним з питань, які часто цікавлять українців, є можливість прибирати в Страсну п'ятницю. Відповідь на це запитання однозначна: ні. Завжди було прийнято завершувати всі хатні роботи у Чистий четвер, і в п'ятницю перед Великоднем не слід братися за жодну фізичну працю.

Також не рекомендується працювати на землі, оскільки заборонено "протикати" землю залізними предметами. Це правило наші предки спостерігали, зокрема, під час весняних робіт на городі. Варто пам'ятати, що все, що буде посіяно або посаджено в Страсну п'ятницю, не вродиться, тому краще утриматися від роботи та не грішити.

Ще одним важливим обрядом у Страсну п'ятницю є пост. У цей день вірячі втримуються від їжі, дотримуючись пісту. Якщо здоров'я не дозволяє строго постити, можна обмежитися пісною їжею.

Нарешті, не слід розважатися або веселитися у Великодню п'ятницю. Співи, танці та інші розваги краще перенести на завершення посту. Народна мудрість недарма говорить: "Хто в Страсну п'ятницю сміється, той весь рік плакатиме".

Молитви на Страсну п'ятницю

Молитва про прощення гріхів

Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь.

Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх.

Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших.

Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь.

Молитва жалю про гріхи

Звертаюся до Тебе, мій Бог, мій Батько, я раб Божий (ім'я) з проханням про прощення всіх моїх гріхів.

Я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчував Твою підтримку. Прагну до розуміння і показую свою любов в молитві цій щирій, з глибини душі вихідної.

Прошу Тебе, Господи, заради свого Сина Ісуса Христа, котрий помер і воскрес заради щасливого життя всіх людей, прости мені всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені в хвилини розпачу або по нерозуму.

Отець Всевишній, знаю я, що гріхопадіннями своїми я завдав образи всім Вищим силам, а також образив багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх.

Я прошу допомоги і підтримки Святого Духа, щоб він вказував мені правильний життєвий шлях служіння іншим людям. Амінь.

Молитва на винос плащаниці

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милість і щедроти, милість Твоя безмірна, людинолюбство - величезне.

Ми віруємо в Тебе припадаємо до Твоєї величі з страхом і трепетом душевним. Ми вважаємо себе негідними рабами Твоїми, приносимо за милості Твої, надані нам, вдячність безмежну.

Почитаємо Тебе, як Господа, Владику світу і нашого благодійника, славимо, хвалимо Тебе, молитву про милосердя підносимо, припадаючи знову, дякуємо!

Почуй нашу молитву і дай нам зростати в любові до Тебе, до ближніх та вести доброчесне життя. Амінь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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