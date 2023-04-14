Страстная пятница 2023: молитвы и запреты строжайшего дня перед Пасхой

Страстная пятница 2022 – это день, когда христиане чтят распятие и погребение Иисуса Христа на Голгофе почти две тысячи лет назад. Этот день является самым скорбным днем Страстной недели, когда верующие вспоминают жертву Сына Божия, выражают благодарность за нее и раскаиваются в своих грехах, которые привели к распятию Христа.

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Запреты Страстной пятницы

Одним из интересующих украинцев вопросов является возможность убирать в Страстную пятницу. Ответ на этот вопрос однозначен: нет. Всегда было принято завершать все домашние работы в Чистый четверг, и в пятницу перед Пасхой не следует браться за физический труд.

Также не рекомендуется работать на земле, поскольку запрещено "протыкать" землю железными предметами. Это правило наши предки наблюдали, в частности во время весенних работ на огороде. Следует помнить, что все, что будет посеяно или посажено в Страстную пятницу, не уродится, поэтому лучше воздержаться от работы и не грешить.

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Еще одним важным обрядом в Страстную пятницу является пост. В этот день верующие воздерживаются от еды, соблюдая пост. Если здоровье не позволяет строго поститься, можно ограничиться постной пищей.

Наконец, не следует развлекаться или веселиться в Пасхальную пятницу. Пение, танцы и другие развлечения лучше перенести в завершение поста. Народная мудрость не зря говорит: "Кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год будет плакать".

Молитвы на Страстную пятницу

Молитва о прощении грехов

Господи Всевышний, услышь меня, раба Божия (имя), прости мне грехи мои, ибо я искренне в них раскаяюсь.

Позволь мне работать усердно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими.

Дай мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим.

Научи меня, как воздержаться от бесовских соблазнов, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь.

Молитва сожаления о грехах

Обращаюсь к Тебе, мой Бог, мой Отец, я раб Божий (имя) с просьбой о прощении всех моих грехов.

Я очень сожалею, что в определенные жизненные моменты я отвернулся от тебя, но помню, что в столь тяжелое время я все равно чувствовал Твою поддержку. Стремлюсь к пониманию и показываю свою любовь в молитве этой искренней, из глубины души исходящей.

Прошу Тебя, Господи, ради своего Сына Иисуса Христа, умершего и воскресшего ради счастливой жизни всех людей, прости мне все мои грехи, известные и неизвестные, совершенные в минуты отчаяния или по неразумию.

Отец Всевышний, знаю я, что грехопадениями своими нанес я образы всем Высшим силам, а также обидел много благоверных людей на земле. Прими в эту минуту мои искренние обещания, что я буду вести праведный образ жизни и проявлять свою любовь к ближним.

Я прошу помощи и поддержки Святого Духа, чтобы он указывал мне правильный жизненный путь служения другим людям. Аминь.

Молитва на вынос плащаницы

Господи Иисусе Христе, Боже наш, дарующий милость и щедрости, милость Твоя безмерна, человеколюбие – огромно.

Мы веруем в Тебя припадаем к Твоему величию со страхом и трепетом душевным. Мы считаем себя недостойными рабами Твоими, приносим по милости Твоей, предоставленные нам, безграничную благодарность.

Почитаем Тебя, как Господа, Владыку мира и нашего благодетеля, славим, хвалим Тебя, молитву о милосердии возносим, приходя опять, благодарим!

Услышь нашу молитву и дай нам расти в любви к Тебе, к ближним и вести добродетельную жизнь. Аминь.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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