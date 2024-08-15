Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області росії (фото, відео)

В Іркутській області росії впав та загорівся стратегічний бомбардувальник Ту-22м. Інцидент стався в Черемхівському районі біля села Михайлівка.

Жителі села Михайлівка розповіли, що перед тим, як літак розбився неподалік в'їзду до населеного пункту, він почав горіти.

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Такі літаки ворог використовує для запуску ракет Х-22.

У Міноборони рф заявили, що бомбардувальник зазнав аварії при виконанні планового польоту. За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність.

Літак горить поблизу населеного пункту Михайлівка. Джерело: Скриншот з відео Літак горить поблизу населеного пункту Михайлівка. Джерело: Скриншот з відео

Зазначається, що літак упав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. Екіпаж встиг катапультуватися.

росіяни у соцмережах пишуть: "Усі чотири члени екіпажу бомбардувальника, що впав у Черемхівському районі, катапультувалися та вижили. Їх уже знайшли рятувальники".

Літак горить поблизу населеного пункту Михайлівка. Джерело: Скриншот з відео Літак горить поблизу населеного пункту Михайлівка. Джерело: Скриншот з відео

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня 2024 року путінська армія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили українські бійці в небі над Курською областю рф.

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