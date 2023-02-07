'Стріляти, навіть якщо руки підняли догори': полонений російський десантник розповів про злочинні накази свого керівництва (відео)

Поблизу міста Кремінна (Луганська область) українські бійці взяли у полон російського солдата з 76-ї десантно-штурмової дивізії. 21-річний десантник опинився на війні після мобілізації.

Під час допиту десантник розповів, що його звати Карташов Микола Євгенійович. Народився 13 травня 2002 р. Був мобілізований у псковську дивізію – 76 військова частина, 234 полк, 9 рота.

Його мобілізували 22 вересня й вже за місяць відправили на війну в Україну. Спочатку він опинився під Херсоном, а потім їх відправили під Кремінну.

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"Біля Кремінної наших ціла дивізія, біля тисячі. Плюс ще 23 та 56 бригади (в одній бригаді може бути від тисячі до 8 тисяч людей. – Ред.). Може ще правіше чи лівіше стоять, цього я не знаю", – сказав він під час допиту. На питання, скільки їх таких молодих воює, Микола Карташов відповів: "Чотири роти, навіть більше".

російській військовий також розповів, що їхнє військове командування наказало їм не брати у полон українців. "Сказали, що у полон не брати, розстрілювати. Навіть якщо руки підняли догори. Навіть якщо без автоматів та без броніків ідуть".

Раніше українські військові взяли у полон одного з вагнерівців, який розповів, чи бачив тут нацистів та бандерівців.

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