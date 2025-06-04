Сухо та спекотно: прогноз погоди в Україні на 5 червня

У четвер, 5 червня, більшість регіонів України насолоджуватимуться спекотною та сонячною погодою. Лише ближче до вечора у західній частині країни очікуються короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, упродовж дня по всій території України буде сухо, а стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30°C. У західних областях подекуди температура сягатиме +30...+32°C.

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Південний вітер може посилюватися, особливо в західних регіонах, де можливі пориви штормового вітру.

У столиці синоптики обіцяють сонячну та теплу погоду — температура в межах +26...+28°C без опадів.

Як зазначає Діденко, до кінця тижня в Україні збережеться спекотна погода. Періодичні дощі з грозами можливі переважно на заході та півночі країни.

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