Сухо, сонячно та до +20: прогноз погоди в Україні на 8 травня

У четвер, 8 травня, в більшості регіонів України очікується тимчасове припинення опадів, а температура повітря буде загалом приємною. Подекуди навіть з’явиться сонце.

Водночас у Карпатах можливі дощі, місцями з мокрим снігом, а в ніч на четвер опади пройдуть також у східних областях. Незважаючи на це, велика частина території країни залишатиметься в зоні сухої погоди. Про це повідомляє Наталка Діденко.

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Температурні показники вночі коливатимуться від +2 до +7 градусів, на півдні та сході — від +9 до +14. У денний час повітря прогріється до +12...+17 градусів, на півдні — до +15...+20, а на заході буде дещо прохолодніше — лише +9...+13 градусів. Уночі на півночі, заході, а також у Черкаській і Полтавській областях можливі заморозки на поверхні ґрунту.

У Києві цього дня істотних опадів не передбачається. Вночі температура сягатиме +4...+6 градусів, удень — до +12...+14. У найближчі дні по всій Україні очікується переважно волога погода з періодичними дощами, однак поступово потеплішає. Попри це, на справжню літню спеку розраховувати поки не варто — температури залишатимуться в комфортних межах.

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