Сухопутні війська відбили ранковий штурм ЗС РФ: яких втрат зазнав ворог (відео)
Українські військові відбили штурм Збройних сил Російської Федерації на одному із напрямків. У результаті чого противник зазнав втрат.
Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ у Telegram.
Знову рано-вранці вороги спробували атакувати українські рубежі. Додатковий захист, РЕБ і мангали не врятували російську техніку від уражень, йдеться у повідомленні.
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В результаті відбиття атаки бійцями 33-ї ОМБр окупанти зазнали наступних втрат:
- знищено три танки;
- ліквідовано 1 БМП;
- пошкоджено два танки.
Крім цього, було вбито пʼятьох росіян, ще четверо отримали поранення.
У пресслужбі 33-ї ОМБр розповіли, що в результаті ефективної роботи українських операторів ПТРК було влучено в пʼять одиниць російської техніки. Тоді як недобиту броню окупантів остаточно зупинили скиди безпілотних літальних апаратів.
Окупанти, які намагалися зайняти наші позиції яскраво згоріли на полі бою, додали в повідомленні бійці 33-ї ОМБр.
Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.
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