Сухопутні війська відбили ранковий штурм ЗС РФ: яких втрат зазнав ворог (відео)

Українські військові відбили штурм Збройних сил Російської Федерації на одному із напрямків. У результаті чого противник зазнав втрат.

Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ у Telegram.

Знову рано-вранці вороги спробували атакувати українські рубежі. Додатковий захист, РЕБ і мангали не врятували російську техніку від уражень, йдеться у повідомленні.

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В результаті відбиття атаки бійцями 33-ї ОМБр окупанти зазнали наступних втрат:

знищено три танки;

ліквідовано 1 БМП;

пошкоджено два танки.

Крім цього, було вбито пʼятьох росіян, ще четверо отримали поранення.

У пресслужбі 33-ї ОМБр розповіли, що в результаті ефективної роботи українських операторів ПТРК було влучено в пʼять одиниць російської техніки. Тоді як недобиту броню окупантів остаточно зупинили скиди безпілотних літальних апаратів.

Окупанти, які намагалися зайняти наші позиції яскраво згоріли на полі бою, додали в повідомленні бійці 33-ї ОМБр.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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