Блищатиме, як дзеркало: як правильно мити підлогу до блиску

Як мити підлогу, щоб вона блищала

Плями та наліт на підлозі можуть зіпсувати зовнішній вигляд кімнати навіть з шикарним інтер’єром. Тому після миття підлоги хочеться, щоб поверхня була чистою, ніби її відполірували.

У мережі розповіли про засіб, який ефективно боротиметься з забрудненнями, буде відштовхувати пил та надасть плитці, ламінату чи паркету красивого блиску.

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Для його виготовлення цього засобу знадобляться:

відро теплої води;

засіб для миття посуду;

гліцерин;

ефірна олія;

суха ганчірка з мікрофібри.

Гліцерин та ефірну олію можна придбати в аптеці. Щоб відмити підлогу до блиску:

Розведіть кілька крапель мийного засобу та пляшечку гліцерину у воді та добре все перемішайте. Воду можна ароматизувати кількома краплями ефірної олії;

Цим розчином помийте підлогу як зазвичай;

До того, як підлога висохне, ретельно витріть сухою ганчіркою з мікрофібри всю поверхню насухо. Це відполірує покриття і надасть йому блиску.

Експерти з прибирання рекомендують звернути увагу на ефірні олії чайного дерева, кедра, лимона, евкаліпта чи лаванди для приготування такого розчину для миття підлоги. Окрім приємного аромату ефірні олії також мають легкий знезаражувальний ефект.

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