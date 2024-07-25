Світло вимикатимуть майже всю добу: анонс графіків на 26 липня

У п'ятницю, 26 липня, в Україні графіки погодинних відключень світла діятимуть майже усю добу. Обмеження застосовуватимуться з 05:00 до 24:00.

У пікові години вимикатимуть одночасно дві черги. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з 5:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 буде обмежуватися одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – дві черги відключень.

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