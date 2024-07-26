Світло вимикатимуть всього 6 годин: анонс графіків на 27 липня

У суботу, 27 липня, в Україні графіки погодинних відключень світла діятимуть лише шість годин. Йдеться про період з 17:00 до 23:00.

У цей час діятиме лише одна черга відключень. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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"Графіки відключень на 27 липня. За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 17:00 до 23:00", – йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що в разі змін, енергетики оперативно повідомлять про це.

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