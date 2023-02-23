'Свої ж ледь не застрелили': окупант скаржиться на прицільність російських військових (перехоплення)

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового. Окупант скаржиться, що росіяни часто промахуються та стріляють по своїм же солдатам.

За його словами, росіян закинули у зону бойових дій без жодної підготовки. Перехоплення опублікували на Telegram ГУР МО України.

Окупант розповідає, що його та інших військових кинули відразу на лінію фронту. Через це в армії країни-окупанта почались масові втечі.

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Особливо, на його думку, після того, як українські захисники розбомбили місце дислокації, у якому перебували 400 росіян.

Також чоловік скаржиться на те, що по його позиціях постійно ведеться обстріл. При цьому більшу небезпеку становлять самі росіяни, як часто плутають координати та б'ють по своїх же.

Нагадаємо, на іншому перехопленні окупант скаржиться на велику кількість брехні від кремлівських пропагандистів.

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