Сирна галета з полуницею: десерт, від якого пальчики оближеш
Якщо не знаєте, яку ставу приготувати, пропонуємо рецепт сирної галети з полуницею. Ця випічка здивує ваших рідних попри певну простоту.
Рецептом поділились на Instagram-сторінці cooking__by__elena. Щоб не була галета дуже солодка, не додавайте цукор, а тільки цукрову пудру.
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Необхідні інгредієнти:
- домашній сир – 200 г,
- вершкове масло – 140 г,
- борошно – 240 г,
- жовток – 2 шт.,
- полуниця – 150 г,
- кукурудзяний крохмаль – 3 ч. ложки,
- цукрова пудра – 2 ст. ложки,
- сіль – щіпка.
Для змащування використайте суміш 1 жовтка та 1 столової ложки молока.
Покроковий рецепт приготування:
1. До сиру додайте вершкове масло та борошно. Все перетріть руками.
2. До тіста додайте щіпку солі, 2 жовтки та замішуйте тісто. Загорніть його в плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.
3. Дістаньте тісто з холодильника, викладіть на пергамент та накрийте зверху листком пергаменту. Далі беріться за розкачування тіста.
4. Змішайте крохмаль з цукровою пудрою та посипте тісто. Далі викладайте нарізану полуницю на тісто та посипте зверху залишками пудри з крохмалем.
5. Загорніть бортики та змастіть їх (жовток + 1 столова ложка молока).
6. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно пів години. Все залежить від вашої духовки, орієнтуйтесь на неї.
Якщо ви любите солодку випічку, то на етапі замішування додайте 2-3 столові ложки цукру.
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