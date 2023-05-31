Сирна галета з полуницею: десерт, від якого пальчики оближеш

Сирна галета з полуницею - що приготувати з полуницею

Якщо не знаєте, яку ставу приготувати, пропонуємо рецепт сирної галети з полуницею. Ця випічка здивує ваших рідних попри певну простоту.

Рецептом поділились на Instagram-сторінці cooking__by__elena. Щоб не була галета дуже солодка, не додавайте цукор, а тільки цукрову пудру.

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Необхідні інгредієнти:

домашній сир – 200 г,

вершкове масло – 140 г,

борошно – 240 г,

жовток – 2 шт.,

полуниця – 150 г,

кукурудзяний крохмаль – 3 ч. ложки,

цукрова пудра – 2 ст. ложки,

сіль – щіпка.

Для змащування використайте суміш 1 жовтка та 1 столової ложки молока.

Покроковий рецепт приготування:

1. До сиру додайте вершкове масло та борошно. Все перетріть руками.

2. До тіста додайте щіпку солі, 2 жовтки та замішуйте тісто. Загорніть його в плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.

3. Дістаньте тісто з холодильника, викладіть на пергамент та накрийте зверху листком пергаменту. Далі беріться за розкачування тіста.

4. Змішайте крохмаль з цукровою пудрою та посипте тісто. Далі викладайте нарізану полуницю на тісто та посипте зверху залишками пудри з крохмалем.

5. Загорніть бортики та змастіть їх (жовток + 1 столова ложка молока).

6. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно пів години. Все залежить від вашої духовки, орієнтуйтесь на неї.

Якщо ви любите солодку випічку, то на етапі замішування додайте 2-3 столові ложки цукру.

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