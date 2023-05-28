Сезон ягід розпочато: легкий рецепт пирога з полуницею, який полюбить кожен

Шеф-кухарка Валя Саєнко поділилась рецептом легкого та смачного пирога з полуницею та мигдалем. Ягоди можна брати будь-які сезонні.

Крім цього, у своєму Instagram-блозі вона радить мигдалеве борошно замінити на перебитий мигдаль. Тоді пиріг матиме більш насичений смак.

Читайте також: Італійський хліб за 30 хвилин: як приготувати фокаччу

Необхідні інгредієнти (на форму 28 см):

Масло вершкове м’яке – 130 г.

Яйця – 3 шт.

Цукор – 70 г.

Борошно мигдалеве – 100 г.

Борошно пшеничне – 100 г.

Розпушувач – 3 г.

Цедра лимону.

Цукор ванільний.

Для крему:

Відео дня

Крем сир – 300 г.

Вершки 33% – 100 г.

Цукрова пудра – 70 г.

Для декору візьміть пів кілограма свіжої полуниці, горішки для декору.

Читайте також: Запіканка для лінивих: рецепт болгарської баніци з лаваша і сиру

Починайте готувати тісто. Для цього змішайте цукор і м’яке вершкове масло з цедрою лимона. Збийте міксером до пишності. Додаємо по одному яйця і збиваємо до однорідності. Далі додаємо всі сухі інгредієнти та перемішуємо.

Викладіть приготовлене тісто в підготовлену форму, яку треба змастити маслом і обсипати борошном. Запікайте при 180 градусах приблизно 20-25 хвилин. Тісто має гарно зарум'янитись. Коли дістанете з духовки, дайте трішки охолонути і перегорніть догори ногами на тарілку.

Підготуйте крем. Просто збийте все міксером. На власний смак вирішуйте, наскільки солодким буде крем.

Викладіть крем, зверху покладіть полуницю і посипте горішками. Готово!

Пропонуємо приготувати намазку на хліб з яєць та тунцям, яка точно зведе вас з розуму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!