Сезон ягід розпочато: легкий рецепт пирога з полуницею, який полюбить кожен
Шеф-кухарка Валя Саєнко поділилась рецептом легкого та смачного пирога з полуницею та мигдалем. Ягоди можна брати будь-які сезонні.
Крім цього, у своєму Instagram-блозі вона радить мигдалеве борошно замінити на перебитий мигдаль. Тоді пиріг матиме більш насичений смак.
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Необхідні інгредієнти (на форму 28 см):
- Масло вершкове м’яке – 130 г.
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 70 г.
- Борошно мигдалеве – 100 г.
- Борошно пшеничне – 100 г.
- Розпушувач – 3 г.
- Цедра лимону.
- Цукор ванільний.
Для крему:
- Крем сир – 300 г.
- Вершки 33% – 100 г.
- Цукрова пудра – 70 г.
Для декору візьміть пів кілограма свіжої полуниці, горішки для декору.
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Починайте готувати тісто. Для цього змішайте цукор і м’яке вершкове масло з цедрою лимона. Збийте міксером до пишності. Додаємо по одному яйця і збиваємо до однорідності. Далі додаємо всі сухі інгредієнти та перемішуємо.
Викладіть приготовлене тісто в підготовлену форму, яку треба змастити маслом і обсипати борошном. Запікайте при 180 градусах приблизно 20-25 хвилин. Тісто має гарно зарум'янитись. Коли дістанете з духовки, дайте трішки охолонути і перегорніть догори ногами на тарілку.
Підготуйте крем. Просто збийте все міксером. На власний смак вирішуйте, наскільки солодким буде крем.
Викладіть крем, зверху покладіть полуницю і посипте горішками. Готово!
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