Закуска з яєць та тунцям, яка точно зведе вас з розуму

Рідних та гостей хочеться здивувати смачними стравами. Однією з таких є проста закуска, яка точно зведе вас з розуму.

Рецептом поділились в Instagram-блозі cooking__by__elena. До страви входять яйця (4 шт.), консервований тунець, зелена цибуля, майонез, сіль, перець.

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Як приготувати закуску:

1. Змішайте тунець консервований, нарізані яйця (кубиками) та цибулю. Перемішайте.

2. Додайте сіль, перець.

3. Заправте майонезом та добре перемішайте знову.

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