Закуска з яєць та тунцям, яка точно зведе вас з розуму
Рідних та гостей хочеться здивувати смачними стравами. Однією з таких є проста закуска, яка точно зведе вас з розуму.
Рецептом поділились в Instagram-блозі cooking__by__elena. До страви входять яйця (4 шт.), консервований тунець, зелена цибуля, майонез, сіль, перець.
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Як приготувати закуску:
1. Змішайте тунець консервований, нарізані яйця (кубиками) та цибулю. Перемішайте.
2. Додайте сіль, перець.
3. Заправте майонезом та добре перемішайте знову.
Нагадаємо, що бутерброди зі шпротами – простий у приготуванні та завжди популярний вибір ситної закуски на будь-яку нагоду. За нашим рецептом вони сподобаються усім.
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