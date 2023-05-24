Як приготувати бутерброди зі шпротами, щоб вони сподобались всім: простий рецепт

Бутерброди зі шпротами – простий у приготуванні та завжди популярний вибір ситної закуски на будь-яку нагоду, будь то свято чи звичайна вечеря або обід. Підсмажте хліб на грінки, натріть часником, змастіть майонезом і викладіть шпроти та овочі.

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Інгредієнти:

6 шматочків білого батона або чорного житнього хліба;

1 банка шпротів у олії;

1 свіжий або маринований огірок;

1 зубчик часнику;

1-2 столові ложки майонезу;

1 столова ложка олії;

свіжий кріп для прикраси;

сіль, мелений чорний перець до смаку.

Розігрійте олію у сковороді на середньому вогні. Підсмажте шматочки хліба з обох боків протягом двох хвилин. Дайте їм охолонути. Натріть зубчик часнику з одного боку кожного кусочка батона. Поділіть кожен кусочок батона на дві частини. Змастіть тонким шаром майонезу одну сторону кожної половинки батона. Посоліть та поперчіть до смаку.

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На кожну половинку батона розмістіть одну або дві шпротини та тонкі кружальця свіжого або маринованого огірка. За бажанням можна додати мариновану цибулю, оливки та інші компоненти. Прикрасьте бутерброди свіжим кропом.

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