Как приготовить бутерброды со шпротами, чтобы они понравились всем: простой рецепт

Бутерброды со шпротами – простой в приготовлении и всегда популярный выбор сытной закуски на любой случай, будь то праздник или обычный ужин или обед. Поджарьте хлеб на гренки, натрите чесноком, смажьте майонезом и выложите шпроты и овощи.

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Ингредиенты:

6 кусочков белого батона или черного ржаного хлеба;

1 банка шпротов в масле;

1 свежий или маринованный огурец;

1 зубчик чеснока;

1-2 столовые ложки майонеза;

1 столовая ложка растительного масла;

свежий укроп для украшения;

соль, молотый черный перец по вкусу.

Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Поджарьте кусочки хлеба по бокам в течение двух минут. Дайте им остыть. Натрите зубчик чеснока с одной стороны каждого кусочка батона. Разделите каждый кусочек батона на две части. Смажьте тонким слоем майонеза одну сторону каждой половинки батона. Посолите и поперчите по вкусу.

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На каждую половинку батона разместите одну или две шпроти и тонкие кружочки свежего или маринованного огурца. По желанию можно добавить маринованный лук, оливки и другие компоненты. Украсьте бутерброды свежим укропом.

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