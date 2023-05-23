Как быстро подготовить листья капусты для голубцов: лайфхак с микроволновкой

У каждой хозяйки есть свои кулинарные уловки, благодаря которым она готовит непревзойденные блюда, которые невозможно превзойти. Знаете ли вы советы, касающиеся приготовления голубцов?

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Голубцы – это блюдо, которое требует определенной сноровки, поэтому не все готовят ее. Самое сложное – это скрутить голубцы так, чтобы они были красивыми и листья не размякли. Но вкус этого деликатеса стоит всех усилий, не так ли?

Во-первых, выбирайте среднего размера капусту с плоской формой. Именно в таком случае легче разобрать листву. И вы сможете удобно скручивать рулетики или использовать целые листья для голубцов.

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Снимите верхние листья, так как они не лучше для приготовления. Если листья целые и неповрежденные, можно использовать их, чтобы застилать дно кастрюли и предотвратить подгорание блюда.

Затем срежьте верхнюю часть капусты и поместите ее в микроволновку. Установите максимальную мощность и время приготовления, учитывая размер капусты. К примеру, если вы готовите 1 кг капусты, рекомендуется держать ее в микроволновке в течение 5 минут.

После удаления капусты окуните ее в холодную воду. И вуаля! Листья легко будут сниматься без лишних хлопот.

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