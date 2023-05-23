Як швидко підготувати листя капусти для голубців: лайфхак з мікрохвильовкою

У кожної господині є свої кулінарні хитрощі, завдяки яким вона готує неперевершені страви, які неможливо перевершити. Чи знаєте ви поради, що стосуються готування голубців?

Читайте також: Сніданок за 50 грн на двох: готуємо яєчню з овочами

Голубці – це страва, яка вимагає певної вправності, тому не всі готують її. Найскладніше – це скрутити голубці так, щоб вони були красивими і листя не розм'якло. Але смак цього делікатесу вартує всіх зусиль, чи не так?

По-перше, обирайте середнього розміру капусту з плескатою формою. Саме в такому випадку легше розібрати листя. І ви зможете зручно скручувати рулетики або використовувати цілі листя для голубців.

Відео дня

Зніміть верхнє листя, оскільки воно не найкраще для готування. Якщо листя ціле та непошкоджене, можна використати їх, щоб застилати дно каструлі і запобігти підгоранню страви.

Потім зріжте верхню частину капусти та помістіть її в мікрохвильову піч. Встановіть максимальну потужність і час приготування, враховуючи розмір капусти. Наприклад, якщо ви готуєте 1 кг капусти, рекомендується тримати її в мікрохвильовій печі протягом 5 хвилин.

Після видалення капусти занурте її у холодну воду. І вуаля! Листя легко зніматимуться без зайвого клопоту.

Радимо також звернути увагу на рецепт бендериків з м‘ясом на пательні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!