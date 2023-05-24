Корисний суперфуд: рецепт шпинатних оладок
Шпинатні оладки стануть чудовим варіантом корисного сніданку або вечері. Вони мають мінімум калорій, але при цьому дуже поживні та смачні. Ідеально підходять для дитячого меню.
Інгредієнти:
Шпинат – 150 г
Борошно пшеничне – 250 г
Яйця – 2 шт.
Молоко – 150 мл
Олія – 1 ст. л.
Сіль – 0,5 ч. л.
Цукор – 1 ч. л.
Сметана – 200 г
Сода – дрібка
Розпушувач – 1 ч. л.
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Спосіб приготування:
1. Змішайте сметану, яйця, олію, сіль та цукор.
2. Розморозьте шпинат або візьміть свіжий та подрібніть його у блендері. Додайте до яєчно-сметанної маси шпинат та молоко.
3. Просійте борошно, змішайте з розпушувачем та содою. Додайте до шпинатно-яєчної суміші.
4. Розігрійте змащену олією сковорідку та смажте оладки з двох сторін.
5. Подавайте зі сметаною.
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