Вечеря всього за 20 хвилин: Як приготувати оладки з печінки
Оладки з печінки – це відмінний вибір для ситного та смачного обіду або вечері. Ця страва не тільки насичує організм корисними речовинами, але і має неповторний смак. Якщо ви хочете спробувати щось нове, дивовижне і водночас просте в приготуванні, оладки з печінки – чудовий варіант.
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Інгредієнти:
- 350 г свинячої або яловичої печінки;
- 60 г свинячого шпику;
- 0,5 склянки кускусу (або рису);
- 1 яйце;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ст. л. меленої паприки;
- 1 ст. л. меленого пажитника;
- перець, сіль і цукор до смаку.
Пропустіть промиту печінку, шпик, часник і цибулину через дрібну сітку м'ясорубки. Залийте кускус кип'ятком і залиште на декілька хвилин, або використовуйте вже готовий м'який рис. Додайте його до фаршу. Додайте в яєчну суміш сіль, перець, щіпку цукру і добре перемішайте. Для цікавішого смаку печінкових оладок можна обсмажити їх у гірчичній олії.
Смачного!
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