Ужин всего за 20 минут: Как приготовить оладьи из печени

Оладьи из печени – это отличный выбор для сытного и вкусного обеда или ужина. Это блюдо не только насыщает организм полезными веществами, но и обладает неповторимым вкусом. Если вы хотите попробовать что-то новое, удивительное и одновременно простое в приготовлении, оладьи из печени – отличный вариант.

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Ингредиенты:

350 г свиной или говяжьей печени;

60 г свиного шпика;

0,5 стакана кускуса (или риса);

1 яйцо;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. молотой паприки;

1 ст. л. молотого пажитника;

перец, соль и сахар по вкусу.

Пропустите промытую печень, шпик, чеснок и луковицу через мелкую сетку мясорубки. Залейте кускус кипятком и оставьте на несколько минут или используйте уже готовый мягкий рис. Добавьте его в фарш. Добавьте в яичную смесь соль, перец, щепотку сахара и хорошо перемешайте. Для более интересного вкуса печеночных оладий можно обжарить их в горчичном масле.

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Приятного аппетита!

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