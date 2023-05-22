Ужин всего за 20 минут: Как приготовить оладьи из печени
Оладьи из печени – это отличный выбор для сытного и вкусного обеда или ужина. Это блюдо не только насыщает организм полезными веществами, но и обладает неповторимым вкусом. Если вы хотите попробовать что-то новое, удивительное и одновременно простое в приготовлении, оладьи из печени – отличный вариант.
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Ингредиенты:
- 350 г свиной или говяжьей печени;
- 60 г свиного шпика;
- 0,5 стакана кускуса (или риса);
- 1 яйцо;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. молотой паприки;
- 1 ст. л. молотого пажитника;
- перец, соль и сахар по вкусу.
Пропустите промытую печень, шпик, чеснок и луковицу через мелкую сетку мясорубки. Залейте кускус кипятком и оставьте на несколько минут или используйте уже готовый мягкий рис. Добавьте его в фарш. Добавьте в яичную смесь соль, перец, щепотку сахара и хорошо перемешайте. Для более интересного вкуса печеночных оладий можно обжарить их в горчичном масле.
Приятного аппетита!
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