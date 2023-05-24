Полезный суперфуд: рецепт шпинатных оладий
Шпинатные оладьи станут отличным вариантом полезного завтрака или ужина. Они имеют минимум калорий, но при этом очень питательны и вкусны. Идеально подходят для детского меню.
Ингредиенты:
Шпинат – 150 г
Мука пшеничная – 250 г
Яйца – 2 шт.
Молоко – 150 мл
Масло растительное – 1 ст. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Сахар – 1 ч. л.
Сметана – 200 г
Сода – щепотка
Разрыхлитель – 1 ч. л.
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Способ приготовления:
1. Смешайте сметану, яйца, растительное масло, соль и сахар.
2. Разморозьте шпинат или возьмите свежий и измельчите его в блендере. Добавьте в яично-сметанную массу шпинат и молоко.
3. Просейте муку, смешайте с разрыхлителем и содой. Добавьте в шпинатно-яичную смесь.
4. Разогрейте смазанную маслом сковороду и жарьте оладьи с двух сторон.
5. Подавайте со сметаной.
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