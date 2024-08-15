Сирський: в Суджі на Курщині створено військову комендатуру, призначено керівника (відео)

Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області. Про це завив у доповіді президенту України Володимиру Зеленському Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Комендантом призначили генерала Едуарда Москальова.

Головком опублікував у себе в Telegram-каналі відео з наради у глави держави. Він доповів Зеленському про ситуацію на фронті та про події, що відбуваються в Курській області росії, зокрема, у підконтрольному ЗСУ місті Суджа.

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Згідно з доповіддю Сирського, на території Курської області "завершено пошук та знищення противника в н.п. Суджа та трьох інших населених пунктах".

"Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника - генерал-майора Москальова", - зазначив головком.

Він зазначив, що на окремих напрямках Курщини Сили оборони України просунулись на відстань від 500 м до 1,5 км.

Після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Володимир Зеленський опублікував звернення, в якому зазначив, що в Курській області рф "звільнені також і ще кілька населених пунктів".

"Загалом уже більш ніж 80. Я дякую кожному нашому воїну, який усе це забезпечує", - додав він.

Генерал Едуард Москальов, що відомо

Едуард Москальов – це український військовий діяч, який відіграв значну роль у захисті України під час російсько-української війни. З березня по лютий 2023 року генерал-майор Едуард Москальов обіймав посаду командувача Об'єднаних сил України, відповідаючи за координацію операцій на сході країни.

Має значний бойовий досвід, зокрема, брав участь у боях на сході України. Після успішних наступальних дій ЗСУ на території Курської області, генерал Москальов від 15 серпня 2024 року очолив створену там військову комендатуру.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію росії з боку Сумщини.

12 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території росії. Цього ж дня президент Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію із заходом ЗСУ до Курської області рф. У своєму черговому відеозверненні глава держави підкреслив, що українські війська на Курщині контролюють райони, з яких російська армія завдавала ударів по Сумській області.

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