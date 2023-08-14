Таємниче село на палях, якому 8 тисяч років, знайшли під водою стародавнього озера в Європі (фото)

В Охридському озері, що розташоване між Македонією та Албанією, команда дайверів знайшла стародавнє село, що побудоване на палях.Побудови захищали 100 000 оборонних дерев’яних штирів.

Як повідомляє Ancient-origins, Охридське озеро розташоване на гірському кордоні Північної Македонії та Албанії, і його глибини мають надзвичайне археологічне значення, яке охоплює понад 8 тисячоліть. Тепер вчені виявили те, що, на їхню думку, може бути одним із "найдавніших осілих спільнот Європи".

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Команда археологів вважає, що албанський берег Охридського озера був місцем розташування будинків на палях. Вважається, що в будь-який час поселення населяло від 200 до 500 людей, і що воно було побудоване між 6000 і 5800 роками до нашої ери. Якщо це датування точне, то це місце є найстарішим селом на березі озера, коли-небудь виявленим у Європі.

Професор Альберт Хафнер, археолог зі швейцарського Бернського університету, розповів, що село "на кілька сотень років старше, ніж раніше відомі місця проживання біля озер у Середземноморському та Альпійському регіонах". За словами професора Іліра Джепалі, албанського археолога, команда знайшла "насіння, рослини та кістки як диких, так і домашніх тварин". Це спонукає дослідників до припущення, що жителі села виживали завдяки рибальству, сільському господарству та розведенню домашньої худоби.

Водолази також виявили докази того, що поселення було укріплене приблизно "100 000 оборонних дерев’яних шипів", вбитих у дно озера.

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