Таинственное село на сваях, которому 8 тысяч лет, найдено под водой древнего озера в Европе (фото)

В Охридском озере, расположенном между Македонией и Албанией, команда дайверов нашла старинную деревню, построенную на сваях. Постройки защищали 100 000 оборонительных деревянных штырей.

Как сообщает Ancient-origins, Охридское озеро расположено на горной границе Северной Македонии и Албании, и его глубины имеют чрезвычайное археологическое значение, охватывающее более 8 тысячелетий. Теперь ученые обнаружили то, что, по их мнению, может быть одним из "древнейших оседлых сообществ Европы".

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Команда археологов считает, что албанский берег Охридского озера был местом расположения домов на сваях. Считается, что в любое время поселение населяло от 200 до 500 человек и что оно было построено между 6000 и 5800 годами до нашей эры. Если это датирование точно, то это место является старейшим селом на берегу озера, когда-либо обнаруженным в Европе.

Профессор Альберт Хафнер, археолог из швейцарского Бернского университета, рассказал, что село "на несколько сотен лет старше, чем ранее известные места обитания у озер в Средиземноморском и Альпийском регионах". По словам профессора Илира Джепали, албанского археолога, команда нашла "семена, растения и кости как диких, так и домашних животных". Это побуждает исследователей предположить, что жители села выживали благодаря рыболовству, сельскому хозяйству и разведению домашнего скота.

Водолазы также обнаружили доказательства того, что поселение было укреплено примерно "100 000 оборонительных деревянных шипов", убитых в дно озера.

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