Таємниця Титаніка: чому уламки легендарного корабля вдалось знайти лише через 73 роки

Мало хто знає, але точне розташування знаменитого "Титаніка", який потонув у квітні 1912 року, протягом багатьох десятиліть залишалося загадкою для дослідників.

Про це пише Business Insider

Вдача у пошуках уламків судна усміхнулась лише в 1985 році, під час секретної операції з пошуку решток двох атомних підводних човнів - USS Scorpion і USS Thresher.

Подробиці цієї історії розкриває видання Business Insider, посилаючись на слова колишнього морського офіцера та океанографа Роберта Балларда, який був учасником цієї конфіденційної місії.

Практично одразу після затоплення "Титаніка" були спроби підняти обломки та тіла тих, хто загинув разом з кораблем. Але відсутність належних технологій обмежувала успішність такої операції. Залишки "Титаніка" перебували на надто великій глибині.

Але коли пошуку корабля майже втратили актуальність, його було знайдено в рамках таємної місії. У 1985 році Баллард разом з французьким океанографом Жан-Луї Мішелем брали участь у секретній операції з пошуку уламків двох атомних підводних човнів - USS Scorpion і USS Thresher.

USS Thresher затонув у квітні 1963 року, а USS Scorpion - два роки потому, у травні 1965 року. Ці судна були єдиною втратою атомних підводних човнів ВМС США. Про це ніхто не знав, доки дані про місію не було розсекречено, і Баллард не поділився всією правдою у одному із інтерв'ю.

Баллард повідомив, що вперше зустрівся з представниками ВМС у 1982 році. Тоді він шукав фінансування для нового типу підводного апарату, який допоміг би знайти "Титанік". Флот погодився надати кошти за умови: апарат мав бути використаний у таємному проекті з пошуку затонулих підводних човнів.

Зауважимо, що головною метою місії був саме пошук підводних човнів, і пошук "Титаніка" був відкладений на потім. Баллард також мав завдання визначити, чи не були атомні підводні човни пошкоджені внаслідок атаки СРСР.

За 12 днів пошуків Баллард знайшов і підводні човни, і сам "Титанік". Він припустив, що якщо корабель розломився навпіл, то уламки мали залишити слід на морському дні. І його припущення виявилося вірним.

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Військові були стурбовані можливістю, що розголос може зіпсувати хід місії Балларда та Мішеля. Проте, коли стало відомо про місцезнаходження уламків "Титаніка", мало хто питав, чому військові брали участь у цьому. "Флот США ніколи не сподівався, що я відшукаю "Титанік", і коли це сталося, їх хвилювала можливість скандалу. Але загальний інтерес до "Титаніка" був настільки великий, що навіть не викликав запитань про участь військових", - зізнався Баллард.

Дослідження також підтвердило, що не було ознак атаки СРСР, яка могла б призвести до затоплення підводних човнів.

Нагадаємо, у Сербії шахтарі під час робіт знайшли давній римський корабель ІІІ-IV століття.

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