Тайсон Ф’юрі змінив думку та назвав свого найкращого суперника

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі назвав свого найсильнішого суперника, відзначивши видатні здібності Олександра Усика. Британський боксер високо оцінив досягнення українського чемпіона.

"Я вважаю, що Усик — найкращий суперник, з яким я коли-небудь зустрічався. Раніше я бився з чемпіонами світу, олімпійськими чемпіонами. Але я ніколи раніше не зустрічався з чемпіоном світу у двох дивізіонах. Це ставить його на вершину списку", — заявив Ф’юрі.

У травні Усик здобув перемогу над Тайсоном одноголосним рішенням суддів. Реванш між двома боксерами призначено на 21 грудня 2024 року.

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