Там планують шукати позаземне життя: Вчені виявили стародавнє грязьове озеро на Марсі

Вчені виявили на Марсі грязьове озеро, де можуть бути сліди живих організмів.

Питання пошуку доказів життя на Марсі завжди залишається актуальним. Хоча наразі докази ще не були знайдені, вчені продовжують шукати їх у різних регіонах планети, особливу увагу приділяючи осадовим відкладенням.

Однією з можливих областей, які вчені розглядають для дослідження, є стародавнє грязьове озеро. Дослідники вважають, що це озеро може містити докази життя, оскільки величезні глибокі відкладення осаду можуть зберігати сліди минулого живого існування. Про це пише Sciense Alert.

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Існують декілька регіонів на Марсі, де ці докази можуть бути знайдені. Один із таких регіонів – це кратер Джезеро, де розташоване стародавнє палеозеро з великими відкладеннями осадів. Проте існують інші області, які також варто розглядати.

Недавно опублікована стаття з назвою "Дослідження залишків осадових викидів середньоамазонського водоносного горизонту в марсіанській хаотичній місцевості" розглядає можливість дослідження водоносного горизонту в регіоні Hydraotes Chaos та Oxia Palus. Дослідники вважають, що ці регіони можуть містити сліди стародавнього грязьового озера та докази життя.

Зараз основна увага приділяється джерелам відкладень, а не регіонам, де відкладення вже відомі. Автори статті стверджують, що дослідження джерел відкладень може бути більш обіцяючим підходом. Однією з переваг цього підходу є зменшення ризику змішування відкладень з різних джерел, що ускладнює ідентифікацію доказів життя.

Стаття також зазначає, що регіон Hydraotes Chaos може бути більш привабливим для дослідження через свій простіший ландшафт та можливість знаходження доказів життя в грязьових відкладеннях. Дослідження цього регіону може виявитися більш успішним для знаходження біосигнатур та слідів стародавнього життя на Марсі.

Важливо відзначити, що регіони з великими відкладеннями осаду на Марсі мають великий потенціал для дослідження і пошуку життя. Маленькі марсоходи можуть бути використані для взяття проб відкладень в різних областях, що покращує шанси на знаходження доказів біологічної активності в минулому Марса.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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