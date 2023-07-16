'Там трупами все забито': розвідка підслухала розмову російського військовослужбовця (аудіоперехоплення)

Головне управління розвідки (ГУР) опублікувало чергове перехоплення розмови російського військовослужбовця з дружиною. Цього разу російський окупант жалівся, що вже не витримує на фронті.

Військовослужбовець розповів жінці про втрати серед росіян та постійні обстріли з боку Збройних сил України.

Під час розмови окупант спочатку розповів, що їм постійно "прилітає" біля Антонівського мосту на Херсонщині. "Там трупами все забито, і витягнути не можемо, трупами все забито, нах*й, нашими та їхніми, але в основному нашими", – каже чоловік.

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Він розповів, що "всі пацани на повітрі гниють" і що одного з мертвих земляків з Красноярську вони вже третій тиждень "витягти" не можуть.

"путін, ну дай боже йому здоров'я, може це його такий тактичний хитрий прийом", – додав росіянин.

Він також каже, що починає все більше боятися "перед дембелем". "Тут наші почали довбати, сюди під'їжджати до нас, до наших позицій, і від нас довбати. Але вони зйоб*ються зразу, а ми ж то залишаємося. А ці (ЗСУ. – Ред.) починають шукати, звідки вихід був", – розповів росіянин про методи ведення бою своїх побратимів.

"Ми тут сидимо в лісі, нам нікуди дітися", – додав він, на що почув від дружини: "Як хочете, так і виживайте, бл*ть".

Потім він каже, що його ця війна "за*бала".

Раніше у розмові з рідними російські бойовики жалілися, що військове керівництво рф не хоче, щоб родичам загиблих військових видавали виплати.

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