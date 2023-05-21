Танк, 4 БМП, вантажівка з боєприпасами: 'Білі вовки' з СБУ показали відео свого 'улову'

Українські військові зі спецпідрозділу Служби безпеки України "Білий вовк" відзвітували про вдале "полювання" на ворога та його воєнну техніку. Було знищено ще 10 російських цілей.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, до статистики ворожих втрат додалися: танк, 4 бойові машини піхоти (БМП), 2 бронеавтомобілі та вантажівка з боєприпасами. А ще в СБУ показали відео, як наші захисники "двохсотили" ворога.

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"Спецпризначенці підрозділу "Білий вовк" продовжують полювання – знищено ще 10 російських цілей. Наші воїни ні на мить не припиняють відстежувати та "мінусувати" окупантів", – йдеться у коментарі під відео.

Результати роботи "Білих вовків" за тиждень:

Танк

4 БМП

2 бронеавтомобілі

2 будівлі з особовим складом противника

Вантажівка з боєприпасами.

Раніше ми повідомляли, як бійці зі спецпідрозділу "Ахіллес" 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського солдата, відправивши йому записку. Оператори дронів на Бахмутському напрямку помітили російського військового, який жестами просив пощади. Йому було відправлено дроном записку з наказом слідувати за коптером. Завдяки цьому випадку наші бійці поповнили обмінний фонд ще одним росіянином.

Пропонуємо також прочитати, як українські бійці завдяки натівській гаубиці М777 на східному напрямку фронту провели зачистку ворога, який вів прицільний вогонь по наших позиціях з верхніх поверхів багатоповерхівки. Це сталося у Бахмуті. Стало відомо, що по ворогу відпрацювали оператори 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ОПСП ССО).

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