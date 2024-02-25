Танк Leopard розстрілює піхоту окупантів: запальне відео

1-й окремий штурмовий батальйон ім. Героя України Дмитра Коцюбайла 67 ОМБр днями показав архівне відео (за серпень-2023) бойової роботи танку Leopard 2А5 (Strv 122).

На Куп’янському напрямку броньований велетень в упор – точно і зважено – розстріляв ворожу піхоту. Приречені окупанти намагалися втекти, але ганебно загинули під убивчим вогнем танка.

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Полювання Леопарда

"У фокусі арендований нами Leopard та звисаючі на верховітті дерев відірвані дупи московитів, – іронізує пресслужба 1 ОШБ "Да Вінчі". – Публікуємо відео з темпоральною відтяжкою, адже подвиги не мають строків давності…"

Раніше морпіхи 36-ї бригади показали, як їхні танки засипають ворога вогнем (фото).