Тариф на газ для українців можуть підвищити: подробиці

Ціна на газ для українців значно нижча за ринкову, і населення має платити більше. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов в інтерв’ю NV.

За його словами, ринкова вартість газу становить 15 гривень за кубометр, тоді як клієнти "Нафтогазу", які складають 98% споживачів в Україні, платять лише 7,96 грн за кубометр. Різницю в тарифах покриває державний бюджет. Чернишов підкреслив, що підтримує виключно ринкові механізми, оскільки неринкові тарифи обмежують можливості "Нафтогазу" сплачувати податки.

До початку повномасштабної війни в Україні був запущений ринок газу для населення, і десятки постачальників пропонували свої послуги. Деякі з них і зараз пропонують нижчі тарифи, ніж "Нафтогаз". Наприклад, "ЕРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр, а "Енерджі трейд груп" – 7,799 грн за кубометр. Водночас, є постачальники з вищими тарифами, як-от ТОВ "Київські енергетичні послуги" з тарифом 8,46 грн за кубометр. Проте інші постачальники газу обслуговують лише 2% населення.

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