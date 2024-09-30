Тарифи на газ за вересень: скільки українці заплатять за 1 кубометр

У вересні українці сплачуватимуть за газ за тими ж тарифами, що й раніше. Наприклад, користувачі "Нафтогазу" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Отже, за використання 9,9 кубометра (соціальна норма для трьох осіб з плитою) за місяць необхідно буде сплатити 78,8 грн.

Як повідомляє ГазПравда, ціна на газ варіюватиметься залежно від постачальника. Вартість одного кубометра може становити від 7,7 до 9,99 грн. Зокрема:

"ЕРУ Людям" виставив тариф у 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз збут" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,2 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Асканія енерджі" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

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ГазПравда. Джерело: Тарифи на газ в Україні ГазПравда. Джерело: Тарифи на газ в Україні

"Ціни на природний газ залишаться незмінними – щонайменше до кінця квітня наступного року. Кабінет міністрів офіційно продовжив дію спецобов'язків (ПСО) щодо постачання газу. Згідно з рішенням уряду, до кінця наступного опалювального сезону, тобто 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів гарантовано не зміняться. Йдеться, зокрема, про побутових споживачів, тобто населення, а також виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем", – зазначається у повідомленні.

Які суми за газ очікувати у платіжках

Наразі більшість громадян України є споживачами "Нафтогазу", і їхня ціна за кубометр газу становить 7,96 грн.

Таким чином, за використання 9,9 кубометрів (соціальна норма для трьох осіб, тільки плита) на місяць, необхідно буде сплатити 78,8 грн. Крім того, слід пам'ятати, що додатково нараховується плата за транспортування газу, яка варіюється в залежності від регіону.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде вартість блакитного палива з 1 жовтня.

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