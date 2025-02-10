Економічні удари Трампа: що чекає на криптовалюти

Президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив про запровадження нових 25% тарифів на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн-постачальників. Це рішення вже має значні наслідки для фінансових ринків, зокрема криптовалютної спільноти, оскільки подібні економічні заходи часто спричиняють нестабільність і підвищують волатильність цифрових активів. Інвестори, які активно працюють на ринку криптовалют, уважно стежать за цими змінами, щоб адаптувати свої стратегії до нових умов.Варто зазначити, що поведінка ринку криптовалют може різко змінюватися під впливом подібних економічних новин.

Зростання обсягів коротких позицій по Ethereum (ETH) свідчить про зниження довіри до альткоїнів на тлі нових економічних викликів. Аналітики зазначають, що співвідношення BTC/ETH наблизилося до рівнів 2021 року, що демонструє переорієнтацію інвесторів на біткоїн як більш надійний актив у часи економічної невизначеності. Це співвідношення є важливим індикатором для багатьох трейдерів, які використовують його для оцінки ризиків і потенційних можливостей на ринку. Крім того, зміна настроїв на користь біткоїна може вплинути на загальний стан ринку альткоїнів.

"ETH втратив близько 23% від початку року, тоді як біткоїн показав зростання на 2,5%", — зазначає Августин Фан із SignalPlus. Відсутність сильних драйверів зростання для ETH, поряд із обмеженим потоком позитивних новин, продовжує чинити тиск на альткоїни та проєкти DeFi, які залежать від екосистеми ефіріуму. Інвестори, які працюють у сфері DeFi, мають враховувати ці фактори при прийнятті рішень щодо своїх активів. Також варто стежити за новими технологічними оновленнями в екосистемі ефіріуму, які можуть змінити поточну ситуацію.

Для криптоінвесторів ця ситуація відкриває як ризики, так і нові можливості. З одного боку, посилення економічної напруги може негативно вплинути на ціни альткоїнів, з іншого — це створює умови для арбітражних стратегій і короткострокових угод. Експерти з QCP Capital прогнозують подальшу волатильність ринку, підкреслюючи, що політичні рішення США можуть мати непередбачувані наслідки для крипторинку. "Ми спостерігаємо ефект доміно: реакція ринку може підштовхнути політичних лідерів до ще більш радикальних кроків, що лише посилить нестабільність", — додають вони. Інвесторам рекомендується зберігати пильність і аналізувати ринкові тенденції, щоб своєчасно реагувати на зміни.

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