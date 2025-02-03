Токен TRUMP обвалився на 75%: крипторинок реагує на нестабільність

Криптовалютна спільнота приголомшена стрімким падінням токена TRUMP, який був запущений за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Менш ніж за два дні його ринкова капіталізація досягла 14 мільярдів доларів, але після пікового значення токен почав різко дешевшати. На момент публікації його вартість знизилася на 75%, спричинивши паніку серед інвесторів. Деякі трейдери вважають, що швидке зростання і подальше падіння були спричинені спекуляціями, а не реальним інтересом до активу. Це ще раз підтверджує нестабільність мемних токенів, які можуть різко змінювати ціну без очевидних ринкових підстав.

Попри активну підтримку з боку самого Трампа, який неодноразово згадував TRUMP на платформі Truth Social, падіння не припинилося. У вихідні він написав: "I LOVE $TRUMP!!", додавши посилання на купівлю токена. Однак навіть особисте схвалення експрезидента не змогло змінити негативний тренд. Інвестори відзначають, що мемні токени часто переживають стрімкі злети та падіння через низьку ліквідність і високий рівень спекуляцій. Деякі з них вважають, що ця ситуація є черговим доказом того, що вкладати кошти у такі активи без ретельного аналізу є ризикованою стратегією.

Падіння TRUMP стало частиною загального зниження криптовалютного ринку. За останню добу біткойн (BTC) подешевшав на 2,5%, XRP впав на 9,7%, а DOGE втратив понад 25% вартості. Аналітики пов’язують цю тенденцію з новими торговельними митами, які Трамп оголосив проти Канади, Мексики та Китаю, що посилило невизначеність серед інвесторів. Багато хто побоюється, що подальші політичні заяви можуть спричинити ще більшу нестабільність у крипторинку. Експерти рекомендують уважно слідкувати за політичними новинами, оскільки вони можуть суттєво впливати на вартість цифрових активів.

Різке здешевлення мемних токенів вкотре підкреслює їхню високу волатильність та ризики для трейдерів. Популярність серед знаменитостей не завжди гарантує довгостроковий успіх, особливо якщо загальний ринок переживає нестабільність. Інвестори, що входили на піку, тепер змушені переглядати свої стратегії, оскільки токен TRUMP продовжує втрачати позиції. Деякі експерти попереджають, що без фундаментальної підтримки такі активи можуть втратити ще більше вартості найближчим часом. Це змушує багатьох криптотрейдерів шукати стабільніші активи або переводити частину капіталу у більш традиційні фінансові інструменти.

Крипторинок загалом залишається нестабільним, і навіть такі великі монети, як BTC та ETH, демонструють високу волатильність. Це свідчить про загальну тенденцію до обережності серед інвесторів, які чекають стабілізації перед прийняттям довгострокових рішень. Мемні токени, як TRUMP, особливо вразливі до подібних змін, оскільки їхня вартість значною мірою залежить від медійної підтримки та спекуляцій. Інвестори повинні враховувати всі ці фактори, перш ніж приймати рішення щодо купівлі або продажу таких активів.

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