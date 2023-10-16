Лише правильна техніка в макіяжі: як візуально збільшити губи без уколів краси

Помада – це один із найпопулярніших косметичних засобів у світі. Вона може не лише додати образу яскравості, а й візуально збільшити губи.

Фахівці розповіли, як візуально збільшити губи за допомогою олівця та помади. Зокрема, для цього важливо правильно підібрати колір помади та використовувати деякі техніки макіяжу.

Які кольори помади підходять для маленьких губ

Якщо у вас маленькі губи, краще відмовитися від помади яскравих кольорів, таких як червоний, винні, бордовий та рожевий. Ці кольори візуально зменшують губи.

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Більше підійдуть нюдові, персикові та коралові відтінки. Вони підкреслять природну красу губ і роблять їх більш пухкими.

Як візуально збільшити губи за допомогою макіяжу

Ось кілька простих порад, які допоможуть вам візуально збільшити губи за допомогою макіяжу:

Промальовуючи контур губи олівцем, злегка виходьте за контур. Це додасть губам об'єму.

На верхню губу нанесіть трохи хайлайтера. Це створить ілюзію більших губ.

Різними кольорами помад робіть градієнт. Це також допоможе візуально збільшити губи.

Використовуйте блиск. Він додасть губам сяйва та об'єму.

Крім того, існують спеціальні блиски для губ з ефектом збільшення. Вони містять ментол і гіалуронову кислоту, які роблять губи більш пухкими.

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