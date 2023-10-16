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Только правильная техника в макияже: как зрительно увеличить губы без уколов красоты

Диана Бондаренко

Только правильная техника в макияже: как зрительно увеличить губы без уколов красоты

Помада – это одно из самых популярных косметических средств в мире. Она может не только придать образу яркости, но и зрительно увеличить губы.

Специалисты рассказали, как зрительно увеличить губы с помощью карандаша и помады. В частности, для этого важно правильно подобрать цвет помады и использовать некоторые техники макияжа.

Какие цвета помады подходят для маленьких губ

Если у вас маленькие губы, лучше отказаться от помады ярких цветов, таких как красный, винный, бордовый и розовый. Эти цвета визуально уменьшают губы.

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Больше подойдут чудесные, персиковые и коралловые оттенки. Они подчеркнут естественную красоту губ и делают их более рыхлыми.

Как визуально увеличить губы с помощью макияжа

Вот несколько простых советов, которые помогут вам зрительно увеличить губы с помощью макияжа:

  • Прорисовывая контур губ карандашом, слегка выходите за контур. Это придаст губам объем.
  • На верхнюю губу нанесите немного хайлайтера. Это создаст иллюзию больших губ.
  • Различными цветами помад делайте градиент. Это также поможет зрительно увеличить губы.
  • Используйте блеск. Он придаст губам сияние и объем.

Кроме того, существуют специальные блески для губ с эффектом увеличения. Они содержат ментол и гиалуроновую кислоту, которые делают губы более рыхлыми.

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