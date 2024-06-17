Лише третина українців підтримує новий закон про мобілізацію: опитування

Соціологи КМІС в рамках проєкту "Mobilise" провели опитування 26 травня-1 червня. За результатами, серед українців немає вираженого ставлення до закону про вдосконалення мобілізації.

Водночас серед опитаних соціологами більше тих, хто його не підтримує. Лише 34% респондентів погодилися (скоріше або повністю) з твердженням: "Я підтримую новий закон про мобілізацію", повідомляє КМІС.

Водночас 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися. Ще 14% не відповіли на запитання.

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"Варто підкреслити, що незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу). Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими закону або мати стримане, нейтральне ставлення", – вказали соціологи.

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