Топ-14 романтичних фільмів, які варто подивитись у День святого Валентина

У День святого Валентина самотні серця та щасливі парочки згадують, що справжнє кохання у всіх його проявах існує, і вони його гідні. Багатьом хочеться прожити емоції з героями романтичних фільмів, затаїти подих, коли їхня любов стикається з перешкодами, а то й поплакати, коли все, звичайно ж, добре закінчиться. Пропонуємо до вашої уваги 14 фільмів до 14 лютого, які налаштують вас на святкування Дня всіх закоханих.

500 днів літа (2009)

500 днів літа

Культова романтична комедія про дівчину, яка не вірить в справжнє кохання, і про хлопця, який до безтями закохується в неї. В центрі сюжету – історія зустрічі та розставання, кохання та розбитого серця. Одного дня автор дотепних листівок на ім’я Том зустрічає секретарку Саммер. Ця зустріч змінює його життя назавжди, адже Саммер зовсім не схожа на усіх тих кого знав Том. Вони чудово проводять час один з одним, розважаються, спілкуються. Том відчуває, що кохає Саммер але вона каже, що бачить в ньому лише друга.

Життя спочатку (2008)

Мелодрама про молоде подружжя, сімейні відносини яких плавно заходять в глухий кут. Середина 1950-х, Коннектикут. Майже ідеальна подружня пара Уїллерів. Френк – службовець контори, Ейпріл – без п'яти хвилин актриса. Вони сьомий рік разом. Стороннім спостерігачам їх життя здається втіленням мрії: двоє чудових діточок, ляльковий будиночок на пагорбі і зразкова галявина поруч.

Життя спочатку

Однак за фасадом уявного благополуччя киплять неабиякі пристрасті, що затьмарюють зразково-показовий побут щасливого сімейства. Ейпріл обридла роль домогосподарки, що забезпечує домашній затишок, її нудить від дотиків Френка і нервує голос "улюбленого" чоловіка. Френк рятується на нудній роботі, втішає себе фліртом з друкарками і, розмовляючи з дружиною, не приховує роздратування.

Ілюзія змін поселяється в будинку Уїллерів, коли Ейпріл пропонує перебратися в Париж – почати нове життя, влаштуватися стенографісткою в посольство і знайти щастя. Деякий час немислима затія Ейпріл здається подружжю єдиним виходом, проте це може призвести до чогось кращого.

Вона (2013)

Вона

Головний герой фільму, простий письменник Теодор, веде абсолютно сірий спосіб життя, при цьому важко переживаючи розставання зі своєю коханою дружиною. Але на його життєвому шляху дуже несподівано з'являється супер сучасний девайс, а саме мега-геніальна операційна система, здатна абсолютно точно передавати емоції і почуття сучасної людини. Теодор з часом починає захоплюватися цим комп'ютерним творінням, при цьому поступово перестає відчувати межу між вигадкою і реальністю

Закохайся в мене, якщо наважишся (2003)

Закохайся в мене, якщо наважишся

Відмінна трагікомічна французька мелодрама Яна Самюеля про компанію друзів, які багато років грають в улюблену дитячу гру – "слабо – не слабо". Гра росла разом з компанією друзів, ускладнювалася разом з тим як життєві виклики ставали складнішими, і одного разу вони стали дорослими. Все змінилося, а вони вже не могли відрізнити гру від життя, тому що гра була їх життям. Ніхто не хотів поступатися. Їх готовність виконувати будь-які завдання один одного часто призводить до сварок та навіть трагедій, але друзі продовжують грати, як би важко їм не було.

Щоденник пам'яті (2004)

Шедевральна, зворушлива та сентиментальна мелодрама про кохання і те, як нелегко пронести щирість почуттів крізь роки та відстані. Події беруть початок в будинку для літніх людей, де цікавий старигань щодня читає красивій бабці рукопис любовного роману. Там, у 1940-х роках в сільській місцевості американського Півдня знайомляться юний син бідного фермера Ной та молода дочка багатих аристократів Еллі.

Щоденник пам'яті

У них зав’язується бурхливий роман тривалістю в один рік, а потім її матір розлучила їх назавжди. Він пішов на війну, вона стала студенткою престижного коледжу і, як всі аристократки, підробляла в шпиталі. Там знайшовся інший коханий, із заможної родини. Він був тяжко поранений, але теж з багатих, і після одужання набився в женихи. "Заручини" тривали до кінця війни, а коли призначили весілля, цю саму Еллі з трамвая випадково побачив той самий повернувшийся з фронту Ной...

Опівночі в Парижі (2011)

Опівночі в Парижі

Симпатична романтична трагікомедія Вуді Аллена про кохання в одному із найромантичніших міст світу. За сюжетом, голлівудський сценарист, що переживає творчу кризу та працює над книгою, приїжджає в Париж зі своєю нареченою. Дівчина хоче купувати меблі для дому в Малібу і ходити по екскурсіях, а літератор мріє про життя в старому будиночку та довгі прогулянки містом під дощем. Крім цього, він дуже любить двадцяті роки, часи його літературних ідолів, і в один з вечорів машина відвозить героя на фантастичну вечірку, де веселяться Скотт і Зельда Фіцджеральд.

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Сніданок у Тіффані (1961)

Сніданок у Тіффані

Культова мелодраматична комедія про молоду дівчину, яка гадала, що не вміє закохуватись, але у життя свої плани. За сюжетолм, 19-річна Голлі Голайтлі обожнює дорогі речі, багатих залицяльників, свого брата Фреда і сніданки з видом на вітрину ювелірного магазину. Хтось вважає її дівчиною за викликом, хтось - авантюристкою. Одні подумають, що вона хитра як лисиця. Інші вирішать, що дурна як курка. Але Голлі байдуже на думку інших. Вона насолоджується життям, змінює вбрання і шукає багатого нареченого. Але одного разу поверхом вище з'являється симпатичний молодий чоловік і життя дівчини змінюється назавжди...

Красуня (1990)

Успішний бізнесмен Едвард Льюіс готується укласти велику угоду. Він займається купівлею великих компанії і перепродажем їх по частинах. Коротя вечір в поїздці по місту на шикарній машині, Едвард знімає повію Вів'єн, що працює недалеко від Алеї зірок.

Красуня

Спілкування з нею не залишає стриманого фінансиста байдужим. Безпосередність Вів'єн, її милі звички і щирість змушують в деякому роді забути про те, чим вона заробляє на життя. Дівчина також зачарована манерам нового знайомого і його доброму відношенню.

Проведені разом вечір і ніч підштовхують пару до обопільно вигідному угодою: Едвард готовий заплатити три тисячі за компанію Вів'єн, поки він буде вести справи в місті. За цей час пара пройде через всі етапи відносин, зіткнеться з низкою проблем і випробує букет емоцій. Можливо, нове почуття здатне зробити відстороненого Едварда більш прихильний, що незмінно вплине на його роботу і плани на майбутнє.

Дім у озера (2006)

Сентиментальна фентезі-драма про містичне спілкування крізь час архітектора і доктора, що живуть в одному будинку з різницею в два роки. За сюжетом, самотня жінка-терапевт орендує архітектурний пам'ятник - авторський будинок на березі озера Мічиган, з якого вона з'їжджає, помінявши роботу. На прощання вона залишає в поштовій скриньці лист для наступного мешканця, вибачаючись, що її собачка наслідила олійною фарбою на ганку.

Дім у озера

Послання читає архітектор, який без жодної задньої думки заселяється в будинок свого тата, який кілька років пустував, так що лист незнайомки, датований 2006 роком, тоді як на дворі 2004-й, повинен був його щонайменше насторожити. Архітектор їде за вказаною в листі зворотною адресою і виявляє, що будинок, де повинна проживати його кореспондентка, ще тільки будується. Тоді герой заспокоюється і, написавши відповідь, просто кладе його назад в свою поштову скриньку. Яке ж було його здивування, коли листування продовжується.

Це безглузде кохання (2011)

Прекрасна комедія про кохання та любов, біль, а також про те, як багато помилок може наробити людина, якщо хто-небудь не змусить її зробити все, як слід. В центрі сюжету – звичайна американська родина – Кел та Емілі Вівер. Одного дня сім'я зіштовхується із кризою середнього віку. Причому криза не у Кела, а у Емілі. Вона зрадила чоловікові з бухгалтером, що має жахливе прізвище Ліндхаген.

Це безглузде кохання

Втім, це і не дивно, адже Кел – страшенно нудний і нічим не примітний мужик, чиє єдине досягнення в житті – якісь успіхи в міні-гольфі в часи своєї молодості. Кел страждає на самоті, але одного дня заводить дружбу з дивним молодим чоловіком, який намагається навчити його безтурботності холостяцького життя.

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Амелі (2001)

Світле, добре та надихаюче кіно про дивовижну дівчину, яка своїм внутрішнім теплом здавалося б здатна обігріти ціле місто. За сюжетом, Амелі живе в Парижі і водночас у своєму власному вигаданому світі. Вона травмована раптовою смертю матері та холодністю батька.

Амелі

Дівчину захоплюють дрібниці повсякденного життя: спекти торт, занурити руку в бочонок рису, уявити собі скільки оргазмів відбувається в місті в кожен конкретний момент. Вона знімає квартиру на Монмартрі, доглядає за кішкою своєї сусідки-стюардеси Філомени, коли та відправляється в рейс, і шпигує за сусідом Дюфайелем.

Одного разу Амелі знаходить у себе в квартирі стару коробку з дитячими іграшками та іншими скарбами. Схвильована цією знахідкою, вона ставить перед собою завдання знайти її власника. Це кладе початок невеличкій, але дуже милій та душевній пригоді.

Освідчення (2009)

Феєрична романтична комедія про стервозну та самозакохану шефиню, яка змушена укласти фіктивний шлюб зі співробітником аби отримати право на роботу в США. За сюжетом, Маргарет Тейт керує великим нью-йоркським видавництвом і знає мільйон способів як залякати, принизити і пригнічити своїх підлеглих, з яких найбільше дістається її особистому помічникові Ендрю. Але хлопець змушений все терпіти, оскільки мріє коли небуть стати редактором видання.

Освідчення

Але одного дня іміграційна служба США, розлючена тим, що канадійка Маргарет нехтує процедурою отримання візи, оголошує про те, що має намір вислати пані Тейт з країни. Але хитра жіночка миттєво знаходить рішення проблеми: вона вирішує фіктивно вийти заміж за Ендрю. Ендрю погоджується, змусивши спочатку просити його на колінах і виторговуючи собі жадану посаду. Тепер, щоб обдурити агента імміграційної служби, парочка "коханців" відправляються до батьків нареченого, де на Маргарет чекає маса сюрпризів.

Правила зйому: Метод Хітча (2005)

Правила зйому: Метод Хітча

Чудова, світла та дотепна романтична комедія про фахівця із залицянь, який довго сам не знав що таке кохання. За сюжетом, Алекс Хітченс пізнав таємницю завоювання будь-якої жінки, використовуючи тільки свій розум та різні "хитрощі". Він майстер своєї справи, у якого є свій список клієнтів, який швидко зростає. Одного дня до Алекса звертається новий клієнт – сором’язливий товстун на ім’я Альберт. Цей хлопець нетипової зовнішності примудрився закохатися в свого боса і світську левицю Алегру. Алекс знає, що це важкий випадок, а значить виклик для його здібностей. Але несподівано виникають додаткові ускладнення.

50 перших поцілунків (2004)

50 перших поцілунків

Дотепна романтична комедія, заснована на реальній і зовсім, треба сказати, не смішний історії про дівчину, що втратила пам’ять та її коханого, який намагається лишатись поруч з нею, попри її амнезію. За сюжетом, веселий чолов’яга на ім’я Генрі Рот довгий час добивався взаємності із симпатичною дівчиною на ім’я Люсі. Вона покохала його і дуже короткий час молоді люди жили довго і щасливо. Але через деякий час, дівчина потрапляє у ДТП внаслідок якого повністю втрачає пам’ять. Незважаючи на це, Генрі не має наміру здаватися і збирається боротись за своє кохання. Щоправда для цього, Генрі доведеться щоденно закохувати Люсі в себе.

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Проте деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

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