Топ-5 рослин, які краще не садити у саду: постійно хворіють та потребують ретельного догляду

Сад, який не потребує важкого обслуговування, ідеально підходить для зайнятих людей та садівників у віці. Але деякі рослини, через свою схильність до захворювань, можуть стати причиною незручностей.

Про це пише Час Дій.

Ось перелік рослин, яку краще не садити на ділянці:

Штамбова козяча верба

Ця рослина часто страждає від іржі, грибкового захворювання, яке проявляється іржавим нальотом на листі. Якщо вам не хочеться займатися постійним лікуванням козячої верби, то, можливо, краще не садити її у саду.

Мальва (садова шток-троянда)

Іржа може вплинути на мальву і заважати їй рости та розвиватися нормально. Це може призвести до проблем у вирощуванні троянди.

Флокс

Хоча ця рослина дуже красива, вона часто заражається борошнистою росою. Щоб вона цвіла і приносила задоволення, вам доведеться регулярно лікувати і дбати про неї. Однак, зола є ефективним засобом для боротьби з борошнистою росою, який можна використовувати в осінній період.

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Ялівець

Ця неочікувано проблемна рослина також може стати джерелом іржі, з якою важко боротися. Ялівець може також заразити інші плодові дерева в саду, якщо вони ростуть поруч. Розповсюдження спор іржі може становити проблему.

Кінський каштан

Цей вид рослин красиво цвіте та має приємний аромат, але він найкраще росте в південних регіонах. У середній смузі, де панує прохолодна та дощова погода, кінський каштан захворіває грибковими захворюваннями, включаючи іржу. Його лікування складне, і ця рослина може створити численні труднощі у догляді за садом.

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