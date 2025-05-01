Топ міст із найвищими пенсіями: де живуть найбагатші українські пенсіонери
Рівень пенсійних виплат в Україні суттєво варіюється залежно від області. Де українські пенсіонери отримують найвищі суми, а де – найнижчі, дізнавайтеся нижче.
У 2025 році Київ знову посідає перше місце за розміром середньої пенсії. Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, середній розмір виплат у столиці сягнув 8 708 гривень. Це майже на 700 гривень більше, ніж було торік/
Цікаво, що в Київській області середній розмір пенсійної виплати становить 6 671 гривню щомісяця.
Донецька та Луганська області посіли друге й третє місця за рівнем пенсій – мешканці цих регіонів отримують у середньому 7 814 та 7 314 гривень відповідно. П’ятірку лідерів завершує Дніпропетровська область із середньою пенсією на рівні 7 082 гривень.
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Регіони з найменшими пенсіями
Попри зростання пенсій у Тернопільській області – з 4 485 до 4 931 гривні – цей регіон і надалі залишається з найнижчим середнім показником у країні.
На другому місці за рівнем найменших виплат – Чернівецька область, де середня пенсія складає 5 100 гривень. Третю позицію посідає Закарпаття зі середнім розміром пенсій у 5 175 гривень.
Раніше ми розповідали, якій категорії пенсіонерів перерахують пенсію.
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