Топ-сім секретів ідеальної шкіри від японок

Японські жінки все ще практикують стародавні рецепти краси. Це дозволяє виглядати молодше свого віку завдяки особливій увазі до догляду за шкірою і волоссям.

Масаж обличчя

Один з головних секретів краси японок - щоденний масаж обличчя. Цей масаж допомагає зберігати еластичність шкіри, природний блиск і ідеальний овал обличчя. Крім того, масаж покращує ефективність доглядових засобів, сприяє процесу регенерації, очищає шкіру від токсинів і дарує відчуття бадьорості і свіжості.

Олії

Використання олій для зняття макіяжу також є популярним серед японок. Багато японських косметичних брендів пропонують олійні засоби для демакіяжу. Олія ідеально підходить для сухої та чутливої ​​шкіри, а також для комбінованого типу шкіри, оскільки вона дбайливо очищає шкіру від макіяжу і забруднень, не перетворюючи її на жирну. Після зняття макіяжу рекомендується використовувати легкий лосьйон, щоб видалити залишки олії і зберегти зволоженість шкіри.

Лосьйон

Лосьйон також відіграє важливу роль у догляді за шкірою для японок. Вони ретельно підбирають ідеальний лосьйон для своєї шкіри і наносять його на обличчя ватним диском або легкими постукуваннями пальців.

Матча

Матча, японський зелений чай, також займає почесне місце у ритуалах догляду за шкірою у японок. Зелений чай містить потужні антиоксиданти, має антибактеріальні та протизапальні властивості, поліпшує обмін речовин і допомагає організму виводити токсини. Японки активно використовують косметику, що містить матчу, для догляду за шкірою.

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Рисові висівки

Рисові висівки - це ще один секрет японської краси. Вони мають потужні антиоксидантні властивості і багаті на вітаміни, що сприяють збереженню молодості шкіри. Засоби для догляду за шкірою, що містять рисові висівки, зміцнюють шкіру, роблять її гладкою і сяючою.

Тепла ванна

Розслаблення в теплій воді - це ще один важливий елемент ритуалу догляду за собою для японок. Після напруженого робочого дня вони відводять час для гарячої води, душу або ванни. Вода допомагає зняти втому і стрес, розслабляє тіло.

Харчування

Збалансоване харчування також відіграє важливу роль у догляді за шкірою для японок. Вони дотримуються раціону, який включає рис, соєві продукти, фрукти, овочі, гриби, рибу та інші сезонні продукти.

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