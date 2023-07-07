Забудете про лупу та жирне волосся: названо найкращі ефірні олії для волосся

Волосся може ослабнути та зіпсуватися під впливом сонця, неправильно підібраного догляду, впливу випрямляча або фена. Позбутися цих проблем допоможуть ефірні олії.

При використанні ефірних олій у домашніх умовах рекомендується розбавляти їх у рослинній олії, такій як олія жожоба, кокосова, оливкова, мигдальна, олія виноградних кісточок або арганова олія, або навіть у шампуні. Про це повідомляє Sante Plus.

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Ніколи не можна наносити чисту ефірну олію безпосередньо на шкіру, це може спричинити печіння, подразнення або почервоніння шкіри. Пропонуємо п'ять олій, які схвалені американською лікаркою Деброю Роуз Вілсон.

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Ефірна олія лаванди

Ефірна олія лаванди має корисні властивості для лікування різних проблем з волоссям і сприяє їх росту:

1. Лупа. Ефірна олія має протизапальні та антисептичні властивості, допомагає боротися з численними симптомами, пов'язаними з появою лупи, включаючи запалення, свербіж та лущення. І не дарма балансує рН шкіри голови, прискорюючи її відновлення завдяки глибокому очищенню.

2. Жирне волосся. Рекомендується регулярне використання олії лаванди, оскільки воно є антисептиком і врівноважує рН. Таким чином, він зменшує надлишок шкірного сала і довше залишає волосся чистим, не обтяжуючи його. Ви можете використовувати олію в шампуні або лосьйоні для волосся.

3. Кондиціонер. Ефірна олія лаванди також діє як відмінний натуральний кондиціонер, який допомагає боротися із сухістю та пухнастістю.

Ефірна олія м'яти перцевої

Ефірна олія м'яти сприяє зростанню і робить ваше волосся більш здоровим. Завдяки високому вмісту ментолу ваше волосся буде краще очищуватися та насититься киснем. Ментол також сприяє активізації кровообігу шкіри голови та сприяє гарному засвоєнню поживних речовин.

Згідно з науковим дослідженням, постійне використання цієї олії допомагає оживити волосся від коренів до кінчиків, одночасно стимулюючи здоровий ріст і запобігаючи випаданню.

Ефірну олію м'яти можна змішувати з шампунем.На кожні 200 мл продукту додавайте лише дві краплі олії.

Ефірна олія розмарину

Згідно з дослідженням, ефірна олія розмарину є цінним засобом для пожвавлення та стимуляції росту вашого волосся. Не варто наносити цю олію безпосередньо на голову: її необхідно розбавляти олією, що містить незамінні жирні кислоти.

Ефірна олія кедрового дерева

Ця ефірна олія стимулює волосяні фолікули, запобігає випаданню волосся та боротиметься з різними видами алопеції. Змішайте 2 краплі цієї олії зі столовою ложкою олії (наприклад, оливкової або арганової) і помасажуйте шкіру голови.

Ефірна олія чайного дерева

Ця олія володіє протимікробними, антибактеріальними та протизапальними властивостям, які допоможуть позбутися лупи та зберегти природну красу волосся. Це масло ідеально підходить для живлення та пожвавлення шкіри голови.

Пам'ятайте, що масла отримують шляхом гідродистиляції, перегонки з водяною парою, сухої перегонки або холодного механічного пресування рослин. Вони відрізняються від ароматичних олій, які часто виробляються у лабораторії.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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