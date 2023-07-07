Забудете о перхоти и жирных волосах: названы лучшие эфирные масла для волос

Волосы могут ослабеть и испортиться под воздействием солнца, неправильно подобранного ухода, выпрямителя или фена. Избавиться от этих проблем помогут эфирные масла.

При использовании эфирных масел в домашних условиях рекомендуется разбавлять их в растительном масле, таком как масло жожоба, кокосовое, оливковое, миндальное, масло виноградных косточек или органовое масло, или даже в шампуне. Об этом сообщает Sante Plus.

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Никогда нельзя наносить чистое эфирное масло непосредственно на кожу, это может вызвать жжение, раздражение или покраснение кожи. Предлагаем пять масел, одобренных американским врачом Деброй Роуз Уилсон.

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Эфирное масло лаванды

Эфирное масло лаванды обладает полезными свойствами для лечения различных проблем с волосами и способствует их росту:

1. Лупа. Эфирное масло обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, помогает бороться с многочисленными симптомами, связанными с появлением перхоти, включая воспаление, зуд и шелушение. И не зря балансирует рН кожи головы, ускоряя ее восстановление благодаря глубокому очищению.

2. Жирные волосы. Рекомендуется регулярное использование лавандного масла, поскольку оно является антисептиком и уравновешивает рН. Таким образом, он уменьшает избыток кожного сала и дольше оставляет волосы чистыми, не отягощая их. Вы можете использовать масло в шампуне или лосьоне для волос.

3. Кондиционер. Эфирное масло лаванды также действует как отличный натуральный кондиционер, помогающий бороться с сухостью и пушистостью.

Эфирное масло мяты перечной

Эфирное масло мяты способствует росту и делает ваши волосы более здоровыми. Благодаря высокому содержанию ментола ваши волосы будут лучше очищаться и напитаться кислородом. Ментол также способствует активизации кровообращения кожи головы и способствует хорошему усвоению питательных веществ.

Согласно научным исследованиям, постоянное использование этого масла помогает оживить волосы от корней до кончиков, одновременно стимулируя здоровый рост и предотвращая выпадение.

Эфирное масло мяты можно смешивать с шампунем. На каждые 200 мл продукта добавляйте только две капли масла.

Эфирное масло розмарина

Согласно исследованию, эфирное масло розмарина является ценным средством для оживления и стимуляции роста ваших волос. Не следует наносить это масло непосредственно на голову: его необходимо разбавлять маслом, содержащим незаменимые жирные кислоты.

Эфирное масло кедрового дерева

Это эфирное масло стимулирует волосяные фолликулы, предотвращает выпадение волос и будет бороться с разными видами алопеции. Смешайте 2 капли этого масла со столовой ложкой масла (например, оливкового или арганового) и помассируйте кожу головы.

Эфирное масло чайного дерева

Это масло обладает противомикробными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые помогут избавиться от перхоти и сохранить естественную красоту волос. Это масло идеально подходит для питания и оживления кожи головы.

Помните, что масла получают путем гидродистилляции, перегонки с водяным паром, сухой перегонки или холодного механического прессования растений. Они отличаются от ароматических масел, часто производимых в лаборатории.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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