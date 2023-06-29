Названы быстрый способ выпрямления волос кукурузным крахмалом

Выровнять волосы в домашних условиях поможет обычный кукурузный крахмал. Поэтому вам не понадобятся популярные ныне выпрямители или кератин.

Крахмал бережно позаботится о ваших волосах. Об этом сообщает Sante Plus.

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Оказывается, что крахмал глубоко увлажняет волосы и устраняет пушистость, а также поможет избавиться от секущихся кончиков. Поэтому оно будет здоровым, блестящим и увлажненным благодаря содержанию таких полезных веществ, как фосфор, кальций, железо, цинк, антиоксиданты, витамины (А, В, С, Е), калий, магний.

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Как приготовить маску для волос.

5 столовых ложек кукурузного крахмала.

5 столовых ложек кокосового масла.

5 столовых ложек меда.

Чашка теплой воды.

Для начала вскипятите воду, а затем, убавив огонь, добавьте кукурузный крахмал, мед и кокосовое масло. Смешивайте все до образования пасты, но избегайте комочков. После этого снимите с огня и перелейте его в чистую посуду.

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Как наносить маску из кукурузного крахмала для выпрямления волос?

1. Слегка смочите волосы (используйте разбрызгиватель).

2. Разделите волосы на небольшие секции. Возьмите прядь волос и с помощью кисточки для окрашивания нанесите маску от корней к кончикам.

3. Как только волосы покрыты, оставьте на 20-30 минут. Затем промойте холодной водой и готово.

Для большей эффективности эта маска используется до трех раз в неделю.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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