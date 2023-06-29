Названо швидкий спосіб випрямлення волосся кукурудзяним крохмалем

Вирівняти волосся в домашніх умовах допоможе звичайний кукурудзяний крохмаль. Тому вам не знадобляться популярні нині випрямлячі або ж кератин.

Крохмаль дбайливо попіклується про ваше волосся. Про це повідомляє Sante Plus.

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Виявляється, що крохмаль глибоко зволожує волосся та усуває пухнастість, а також допоможе позбутися посічених кінчиків. Тому воно буде здоровим, блискучим та зволоженим завдяки вмісту корисних таких поживних речовин, як фосфор, кальцій, залізо, цинк, антиоксиданти, вітаміни (А, В, С, Е), калій, магній.

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Як приготувати маску для волосся:

5 столових ложок кукурудзяного крохмалю.

5 столових ложок кокосової олії.

5 столових ложок меду.

Чашка теплої води.

Для початку закип'ятіть воду, а потім, зменшивши вогонь, додайте кукурудзяний крохмаль, мед та кокосове масло. Змішуйте усе до утворення пасти, але уникайте грудочок. Після цього зніміть з вогню та перелийте у чистий посуд.

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Як наносити маску з кукурудзяного крохмалю для випрямлення волосся?

1. Злегка змочіть волосся (використовуйте розприскувач).

2. Розділіть волосся на невеликі секції. Візьміть пасмо волосся і за допомогою пензлика для фарбування нанесіть маску від коренів до кінчиків.

3. Як тільки волосся покрите, залиште на 20-30 хвилин. Після цього промийте холодною водою та готово.

Для більшої ефективності цю маску використовують до трьох разів на тиждень.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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