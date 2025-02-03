Торгові мита Трампа обвалили криптовалютний ринок: що далі?

У понеділок, 3 лютого 2025 року, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю. Це рішення спричинило ланцюгову реакцію на світових фінансових ринках, що не оминула і криптовалютний сектор. За останню добу біткойн опустився до позначки $95 000, що означає зниження на 4,1%. Ефір втратив 17% і досяг рівня $2 577, а XRP впав на 9,7%, зупинившись на позначці $2,35. Сукупна ринкова капіталізація криптовалют скоротилася більш ніж на $500 мільярдів, змушуючи інвесторів переглядати свої стратегії та готуватися до можливого продовження корекції.

Масові ліквідації стали одним із найпотужніших ударів по ринку за останній рік. За даними Coinglass, загальний обсяг примусових продажів перевищив $2,2 мільярда, що викликало значну паніку серед трейдерів. Різке падіння вартості біткойна супроводжувалося пробиттям ключового рівня підтримки в $97 000, що призвело до подальшого зниження цін. Якщо найближчими днями курс BTC опуститься нижче $92 000, наслідки можуть бути ще серйознішими. Попри це, деякі трейдери вважають, що настільки масштабні ліквідації можуть стати сигналом до стабілізації та потенційного розвороту ринку в найближчій перспективі.

Серед криптоаналітиків з’явилися різні прогнози щодо подальшого руху ринку. Пітер Чанг, керівник Presto Research, вважає, що поточна ситуація може бути завершенням локального корекційного циклу. На його думку, після такої масштабної хвилі ліквідацій зазвичай відбувається поступове відновлення котирувань, оскільки надмірний тиск продавців зменшується. Інші експерти, такі як Вінсент Лю з Kronos Research, звертають увагу на значне зростання попиту на стейблкоїни, що може свідчити про спробу капіталу зберегти свою ліквідність у криптоекосистемі без виходу в традиційні фіатні активи. Це може вказувати на стратегічну підготовку інвесторів до майбутнього зростання, якщо ринок стабілізується.

Серед найбільш обговорюваних тем також знаходиться ймовірний вплив політичних рішень Трампа на довгострокові перспективи крипторинку. Якщо адміністрація США продовжить використовувати митну політику як інструмент впливу на глобальну економіку, інвестори можуть дедалі частіше використовувати криптовалюту як захисний актив. Попри тимчасові втрати, окремі спостерігачі вважають, що такі події можуть стимулювати зростання цифрових активів у майбутньому. Якщо попит на стейблкоїни залишатиметься високим, це може свідчити про перерозподіл капіталу, що стане основою для подальшого відновлення біткойна та інших криптовалют.

Наразі ситуація залишається нестабільною, і інвестори уважно стежать за подальшими подіями на фінансових ринках. Найближчі дні будуть ключовими для визначення напрямку руху криптовалютних активів, адже подальший розвиток подій залежить не лише від політики США, а й від реакції інших країн. Якщо криптовалютний ринок знайде підтримку на поточних рівнях, це може відкрити можливості для покупок за зниженими цінами. Однак у разі продовження падіння зростає ймовірність переходу в довший ведмежий тренд. Інвесторам варто зважено підходити до ухвалення рішень та враховувати можливі сценарії розвитку подій.

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