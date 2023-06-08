Традиційна українська кухня: рецепт зелених оладок з кропивою

Якщо ви ніколи не куштували кропиву – час спробувати. Це дуже корисна і популярна в українській кухні рослина. Оладки з кропиви дуже ніжні та злегка солодкуваті. А головний інгредієнт для них ви можете зібрати просто на вулиці.

Інгредієнти:

– Кропива і шпинат – по 200 г.

– Зелена цибуля – 100 г.

– Яйця – 2 шт.

– Молоко – 400 мл.

– Борошно – 300 г.

– Розпушувач – 1,5 ч. л.

– Олія для смаження.

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Спосіб приготування:

1. Кропиву, шпинат та зелену цибулю опустіть в кип’яток на кілька хвилин. Відкиньте на друшляк та поріжте.

2. Яйця збийте з молоком, посоліть, додайте борошно, розпушувач та рубану зелень.

3. Перемішайте та сформуйте оладки. Смажте їх на розігрітій оліі до рум’яності з обох сторін.

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