Традиційна українська кухня: рецепт зелених оладок з кропивою
Якщо ви ніколи не куштували кропиву – час спробувати. Це дуже корисна і популярна в українській кухні рослина. Оладки з кропиви дуже ніжні та злегка солодкуваті. А головний інгредієнт для них ви можете зібрати просто на вулиці.
Інгредієнти:
– Кропива і шпинат – по 200 г.
– Зелена цибуля – 100 г.
– Яйця – 2 шт.
– Молоко – 400 мл.
– Борошно – 300 г.
– Розпушувач – 1,5 ч. л.
– Олія для смаження.
Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму
Спосіб приготування:
1. Кропиву, шпинат та зелену цибулю опустіть в кип’яток на кілька хвилин. Відкиньте на друшляк та поріжте.
2. Яйця збийте з молоком, посоліть, додайте борошно, розпушувач та рубану зелень.
3. Перемішайте та сформуйте оладки. Смажте їх на розігрітій оліі до рум’яності з обох сторін.
Радимо також звернути увагу на рецепт фаршированого перцю в банках.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!